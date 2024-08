Θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ειδικότερα στην Ουρουγουάη, προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Χουάν Μανουέλ Ιθκιέρδο, ο οποίος υπέκυψε το βράδυ της Τρίτης, 27 Αυγούστου, μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας.

Την περασμένη Πέμπτη και κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα για τους «16» του Copa Libertadores με τη Σάο Πάολο, ο 27χρονος Ουρουγουανός αμυντικός της Νασιονάλ, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Αμέσως διεκομίσθη στο νοσοκομείο Άλμπερτ-Αϊνστάιν στο Σάο Πάολο, ενώ οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοί του έκλαιγαν και προσεύχονταν για τον συναθλητή τους.

Την περασμένη Κυριακή και παρά την παρεχόμενη φροντίδα, οι Βραζιλιάνοι θεράποντες ιατροί ανέφεραν ότι οι εγκεφαλικές διαταραχές προχωρούσαν και πως αυξάνεται η ενδοκρανιακή πίεση του ασθενή. Την επόμενη ημέρα, το ιατρικό δελτίο ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό και ανέφερε ένα «κρίσιμο νευρολογικό πρόβλημα». Και εν τέλει, ο Ιθκιέρδο πέθανε το βράδυ της Τρίτης, ενώ στο πλευρό του βρίσκονταν οι γονείς και η σύζυγός του.

Τόσο η Νασιονάλ, όσο και η «αιώνια αντίπαλος», Πενιαρόλ, προχώρησαν σε συλλυπητήριες ανακοινώσεις, ενώ το πρωτάθλημα στην Ουρουγουάη έχει διακοπεί.

Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @Nacional.

Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de… pic.twitter.com/DMC9aHAvmU

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 28, 2024