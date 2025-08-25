Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά του στη Σαντορίνη, προκαλώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Σαντορίνης, ο εκλιπών βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά του και για αδιευκρίνιστο λόγο χρειάστηκε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στην Αθήνα, ωστόσο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και τελικά έφυγε από τη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο Κρίστιαν Ρικάρντο Ντα Κόστα στην καριέρα του στην Ελλάδα, είχε αγωνιστεί σε Άρη, Πανιώνιο και Θρασύβουλο, διαμένοντας μόνιμα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αφού ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα.

Πηγή: SDNA