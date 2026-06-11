Στην ΕΠΣΚΙ έγιναν χθες οι εκλογές και ο Βαγγέλης Μαζαράκης επέστρεψε στην προεδρία με 7 ψήφους έναντι 5 του μέχρι χθες προέδρου Θεμιστοκλή Βαλσάμη. Υπήρχε και 8ος σταυρός στον Μαζαράκη, αλλά στον φάκελο βρέθηκε και το λευκό, οπότε άκυρο. Απλά νούμερα, βαθύ νόημα.

Θυμάσαι τον Μαζαράκη; Αυτός που παραιτήθηκε πριν από χρόνια λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο της Κάρτας Υγείας, με εκείνο το βούλευμα Κοντονή που εκτόξευσε στον αέρα δεκάδες παράγοντες. Τελικά αθωώθηκε πρωτόδικα, ξαναέβαλε υποψηφιότητα και πήρε το αίμα του πίσω.

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