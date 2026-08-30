Η Μπορούσια Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-0 του Αμβούργου για την 1η αγωνιστική της Bundesliga με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που δημιούργησε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και βραβεύτηκε με το βραβείο του MVP μετά το παιχνίδι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στην Bundesliga, καθώς είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου στο «Signal Iduna Park».

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