Η Πορτογαλία πέρασε νικηφόρα από το Όσλο, επικρατώντας 2-1 της Νορβηγίας για τη 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου της League A του Nations League, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν αγωνίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Παρά την πίεση των Νορβηγών, η ομάδα του Ζορζέ Ζεσούς βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και έκανε το 2/2 στον όμιλο.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 17’, όταν ο Νέτο γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζοάο Φέλιξ πλάσαρε στη δεξιά γωνία του Νίλαντ για το 0-1.

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