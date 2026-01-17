Η AEK ανακοίνωσε την απόκτηση της Ευδοκίας Ποπαντίνοβα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η 29χρονη Βουλγάρα επιθετικός έχει διανύσει σπουδαία καριέρα και μεταξύ άλλων έχει αναδειχτεί κορυφαία παίκτρια της Βουλγαρίας έξι φορές, ενώ έχει παίξει σε Αγγλία, Ιταλία, Δανία και Τουρκία.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ευδοκία Ποπαντίνοβα! Η 29χρονη (26/10/1996) διεθνής Βουλγάρα επιθετικός, ύψους 1.63μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου του Συλλόγου, αποτελώντας την πιο ηχηρή μεταγραφή στο χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα.

Η Ευδοκία Ποπαντίνοβα ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Sportika Blagoevgrad, όπου αγωνίστηκε έως το 2015. Ακολούθησε η σπουδαία μεταγραφή της στην Bristol Academy, ούσα η πρώτη Βουλγάρα αθλήτρια που αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα των London Bees. Από το 2016 έως το 2020, λόγω σπουδών, αγωνίστηκε σε Northwestern Ohio και Florida Gulf Coast Eagles, σημειώνοντας 50 γκολ σε 77 συμμετοχές. Το 2020 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην Άαλμποργκ. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους έκανε το άλμα, υπογράφοντας στη Νάπολι.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σασουόλο ενώ την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στην Λάτσιο. Τον Αύγουστο του 2024 εντάχθηκε στην Brisbane Roar της Αυστραλίας, ενώ τους τελευταίους 5 μήνες μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπεσίκτας. Είναι διεθνής με την Εθνική Βουλγαρίας, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές παίκτριες στην ιστορία της, ενώ έχει ψηφιστεί κορυφαία ποδοσφαιρίστρια της χώρας της 6 φορές (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023). Ευδοκία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

