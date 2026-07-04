Πολλές στενοχώριες έρχονται για τον Γκαγκάτση τζούνιορ. Στον αιώνα της μεγάλης του αγάπης, του ΠΑΟΚ, σαν πρόεδρος της ΕΠΟ δεν ευτύχησε να τον δει να κατακτά έναν ιστορικό τίτλο, αλλά και στην ταυτόχρονη εκατονταετηρίδα της τα πράματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλλίτερα: Από τον καναπέ του βλέπει το Μουντιάλ και στο μυαλό του τριβελίζει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία να γράψει ιστορία σαν τον φάδερ του, ενώ δεν του έκατσε η ιδέα διαδοχής του Ιβάν από τον εκδιωχθέντα του Σαββίδη, Ραζβάν. Προτίμησε τα πετροδόλαρα, ο Ρουμάνος. Προσώρας…

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