Η ΑΕΚ μπορεί να έχασε στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ 3-1, αλλά αυτή ήταν η πιο ανώδυνη ήττα της, καθώς προσομοιάζει με το πολύ κακό για το τίποτα.

Η Ένωση παραμένει στην πρώτη προνομιούχο τετράδα που προσφέρει απευθείας πρόκριση έχοντας έξι βαθμούς και στο επόμενο παιχνίδι της υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης απ’ τον οποίο πρέπει να χάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μείνει όχι εκτός διοργάνωσης φυσικά, αλλά εκτός των πρώτων θέσεων.

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