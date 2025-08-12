Παίκτης της Ρίο Άβε είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Γιώργος Λιάβας, καθώς ο σύλλογος της Primeira Liga ανακοίνωσε την απόκτησή του για τρία χρόνια.

«Εκπροσώπησε τις ομάδες νέων της χώρας του από την U-16 έως την U-21. Βασικός στην προηγούμενη ομάδα του (Παναιτωλικό), πραγματοποίησε 33 εμφανίσεις, σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ την περασμένη σεζόν.

Είναι γνωστός στον προπονητή Σωτήρη Σιλαιδόπουλο, με τον οποίο έχουν συναντηθεί μερικές φορές σε ελληνικές διοργανώσεις», ανέφερε ο σύλλογος της Βίλα ντο Κόντε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Λιάβας πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Για την απόκτησή του η ομάδα, που είναι ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, κατέβαλε το ποσό των 500.000 ευρώ στον Παναιτωλικό.