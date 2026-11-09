Πολλοί από χθες το βράδυ σχολίασαν ότι η διαιτησία στα ματς της 10ης αγωνιστικής στη SL1 ήταν η χειρότερη από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος. Ίσως και να ισχύει αυτό. Σήμερα επέλεξα να ακολουθήσω ένα διαφορετικό μονοπάτι. Όχι του αφορισμού και της σκληρής κριτικής. Την αφήνω σε άλλους. Άλλωστε έγινε σε μέγιστο βαθμό αμέσως μετά από τη λήξη των παιχνιδιών.

Αντ’ αυτού προτίμησα να σας αποκαλύψω λεπτομέρειες και στοιχεία που δεν γνωρίζετε. Που αφορούν τις αντιδράσεις των διαιτητών στα κρίσιμα λεπτά των αγώνων. Το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις σκέψεις, τις αποφάσεις τους, είναι δικό σας θέμα. Ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει την δική του άποψη. Στο μόνο που μπορώ να συνηγορήσω είναι ότι η εικόνα δεν ήταν καλή.

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