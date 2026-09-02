Το πέρασμα στον Σεπτέμβριο δεν σημαίνει κλείσιμο του ελληνικού μεταγραφικού παραθύρου. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΟ, οι ΠΑΕ έχουν χρόνο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου για μεταγραφές, δανεισμούς και επανεγγραφές, εγχώριες και διεθνείς. Η 31η Αυγούστου δεν αποτέλεσε άρα καταληκτική ημερομηνία για καμία ελληνική ομάδα.

Ξεχωριστή και πιο πιεστική προθεσμία ισχύει για τις ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτές οφείλουν να έχουν καταθέσει τις λίστες τους στην UEFA έως τις 00:59 της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε λίγες ώρες και αρκετές ημέρες πριν από το εθνικό μας deadline της 15ης Σεπτεμβρίου.

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