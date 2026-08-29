Ο Παναιτωλικός νίκησε με 2-0 την Καλαμάτα στο Αγρίνιο, έκανε το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League και συνεχίζει ακάθεκτος χωρίς απώλειες.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου μπήκε στο γήπεδο με ξεκάθαρο πλάνο, είχε τον πρώτο λόγο απέναντι στη «Μαύρη Θύελλα» στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, πήρε τη νίκη με 2-0 και τους τρεις βαθμούς που την ανεβάζουν, έστω και προσωρινά, στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

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