Έτοιμη να ενεργοποιήσει τη μεταγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι «Μερέγχες» έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του 19χρονου wonderkid της Λειψίας.

Η «Βασίλισσα» είναι αυτή που επικράτησε στην κούρσα της απόκτησης του Γιάν Ντιομαντέ, του 19χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού της Λειψίας, που πραγματοποίησε καταπληκτική σεζόν στην Bundesliga, στρέφοντας πάνω του τα βλέμματα μερικών από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κλαμπ, μεταξύ αυτών η Λίβερπουλ και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί.

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