Ένταση επικράτησε την Κυριακή έξω από την AEL FC ARENA κατά την άφιξη φιλάθλων του Άρη που πήγαν να δουν από κοντά τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λάρισα, καθώς αστυνομικοί τους αντιμετώπισαν με ύβρεις και χειρονομίες.

Ύβρεις και χειρονομίες χωρίς λόγο και αιτία

Οι φίλαθλοι της ομάδας του Άρη πλησίαζαν το γήπεδο της Λάρισας για να δουν τον αγώνα και είδαν αστυνομικούς να τους υποδέχονται όχι με τον καλύτερο τρόπο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί έξω από το γήπεδο άρχισαν τις ύβρεις και τις χειρονομίες, χωρίς να προκληθούν από τους φίλους της ομάδας του Άρη, δυναμιτίζοντας χωρίς λόγο το κλίμα.

