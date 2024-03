Η Super League θα συνεδριάσει την Τετάρτη (05/03) προκειμένου να αποφασίσει για το αίτημα της ΕΠΟ να αναβληθεί η 2η αγωνιστική των play off του πρωταθλήματος, που ξεκινούν την Κυριακή (10/03).

Ο Γκουστάβο Πογέτ έχει ζητήσει να έχει όσο νωρίτερα γίνεται στη διάθεσή του τους Έλληνες διεθνείς για τον πολύ κρίσιμο αγώνα με το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου στην OPAP Arena.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εάν η αγωνιστική αναβληθεί, την Κυριακή 17 Μαρτίου δεν θα έχουμε δράση στα play off, ενώ δεν τίθεται ζήτημα αναβολής των play out, τα οποία θα διεξαχθούν κανονικά to S;abbato στις 16 Μαρτίου.