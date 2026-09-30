Ο Λανουά περιμένει καλύτερες εμφανίσεις με την επανεκκίνηση του αγωνιστικού μαραθωνίου.

Σε κάθε σεζόν είναι εκ των προτέρων γνωστές σε όλους, εμπλεκόμενους και μη, οι διακοπές που πρόκειται να γίνουν στο πρωτάθλημα. Αυτή που διανύουμε διαρκεί περισσότερο διάστημα.

Τρεις και όχι δύο εβδομάδες. Η γενική εικόνα της διαιτησίας στις πέντε πρώτες αγωνιστικές δεν ήταν καθόλου καλή. Συνεπώς το ότι δεν συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα η αγωνιστική δράση ενδεχομένως να λειτουργήσει θετικά για τους ρέφερι.

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