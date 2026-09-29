Η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA (Control, Ethics and Disciplinary Body-CEDB) εξέτασε στις τελευταίες συνεδριάσεις της, στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου, υποθέσεις που αφορούσαν ελληνικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν το περασμένο καλοκαίρι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στο «πινάκιό» της βρέθηκαν οι τέσσερις από τις πέντε ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στις προκριματικές φάσεις των τριών διοργανώσεων της UEFA, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.

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