Η ΑΕΚ είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας! Η Ένωση που βρέθηκε να χάνει 1-0 από τον Παναθηναϊκό, έφερε το ματς… τούμπα και κέρδισε 2-1 με το γκολ ισοφάρισης του Ζίνι στο 72’ και το γκολ τίτλου του Ζοάο Μάριο στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το γκολ για τους «πράσινους» πέτυχε στο 63’ ο Ανδρέας Τεττέη.

Η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας, καθώς με τη νίκη της έφτασε τους 70 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με το 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» πήγαν στους 62. Η διαφορά των 8 βαθμών δεν καλύπτεται στα δύο ματς που απομένουν…

