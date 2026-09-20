O Αστέρας Τρίπολης Β’ Πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Απόλλων Καλαμαριάς και ανέβηκε προσωρινά στην 10η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μαρκό επιβλήθηκε με 3-2 του Ολυμπιακού Β’ και έπιασε κορυφή.

Oι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο σκορ με τον πρώην ερυθρόλευκο Γιουσέφ Ελ Αραμπί να ανοίγει το σκορ με όμορφη προσπάθεια και μάλιστα διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους πηγαίνοντας προηγούμενοι στα αποδυτήρια, παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι ενέτειναν την πίεσή τους και δημιούργησαν προϋποθέσεις τις οποίες όμως δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν.

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