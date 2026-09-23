Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται ΠΑΟΚ και ΣΠΟΡ FM ΤV, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε φάση προχωρημένου διαλόγου εν όψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η τρέχουσα αγωνιστική σεζόν είναι η τελευταία κατά την οποία βρίσκεται σε ισχύ το συμβόλαιο του Δικέφαλου του Βορά με τη NOVA. Για την επόμενη χρονιά της ΠΑΕ έχει γίνει πρόταση από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, προκειμένου οι εντός έδρας αγώνες να μεταδίδονται από το Sport FM TV.

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