Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας, καθώς, όπως επιβεβαιώθηκε, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν.

Ο 19χρονος φορ, στην παρθενική του συμμετοχή ως βασικός στην Πρέμιερ Λιγκ τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, με τους αρχικούς φόβους σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματός του να επιβεβαιώνονται

Μέχρι τον τραυματισμό του είχε πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις, σημειώνοντας τρία γκολ, με το πρώτο του τέρμα στην Premier League να έρχεται απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.