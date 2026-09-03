Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Βασίλης Φωτιάς και ο Τάσος Παπαπέτρου, που βρίσκονται στην 1η διαιτητική κατηγορία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Ολοκληρώθηκε στη Γενεύη το διαιτητικό σεμινάριο της UEFA, που θεωρείται το πιο σημαντικό σε κάθε αγωνιστική σεζόν. Διότι γίνεται στην αρχή των εθνικών πρωταθλημάτων και πριν από την έναρξη του Champions League, του Europa League και του Conference League.

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