Προς αίσιο τέλος φαίνεται πως οδεύει η υπόθεση της μετακίνησης του Σίμου Μήτογλου στη Σαμπντόρια, παρά τις αρχικές δυσκολίες που είχαν προκύψει. Αν και το deal έμοιαζε να «παγώνει», πλέον επικρατεί αισιοδοξία στη Γένοβα ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ, καθώς από το περασμένο καλοκαίρι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Το μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας του Μήτογλου προκάλεσε επιφυλάξεις στη Σαμπντόρια, με το ιατρικό επιτελείο να ζητά επιπλέον εξετάσεις ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η φυσική του κατάσταση.

