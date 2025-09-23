Το πρώτο του γκολ πέτυχε ο Γιώργος Μασούρας στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, ομάδα στην οποία ως γνωστόν είναι προπονητής την τελευταία διετία ο Γιώργος Δώνης.

Ο 31χρονος διεθνής εξτρέμ αγωνίστηκε στο ματς για τους «16» του Κυπέλλου της χώρας και ήταν από τους πρωταγωνιστές στην εύκολη νίκη της ομάδας του με 5-0 στην έδρα της Αλ Ταέ.

Μάλιστα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό εκμεταλλεύθηκε λάθος του αντίπαλου γκολκίπερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή. Στο ματς αυτό έμειναν εκτός αποστολής για την Αλ Καλίτζ οι Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης.

Ο Μασούρας δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο κι έτσι δόθηκε δανεικός στην ομάδα του Δώνη.