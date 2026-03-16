Τέσσερα πρόσωπα, παράγοντες και ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα Λάρισας, παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ηθική αυτουργία.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 13 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία από την ΕΠΟ, εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ομοσπονδίας, καθώς και αναλύσεις των εταιρειών Sportradar και Genius Sports, που εξειδικεύονται στον εντοπισμό ύποπτων στοιχηματικών προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr