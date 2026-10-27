Πρόσω ολοταχώς για το «παγόβουνο» από τον Λανουά και τους συνεργάτες του.

Φοβερά πράγματα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στην ελληνική διαιτησία. Από την μία παρακολουθούμε μία Επιτροπή που έχει χάσει εντελώς τον μπούσουλα. Που κάνει σπασμωδικές κινήσεις, επιδεικνύοντας άκρως αλαζονική συμπεριφορά, αλλά στην ουσία καταφέρνει το εντελώς αντίθετο. Να φανερώνει την αδυναμία της αναφορικά με την διαχείριση της προβληματικής κατάστασης στο πρωτάθλημα.

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