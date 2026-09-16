Μετά από το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι και για το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 του Ατρομήτου με το γκολ που σημείωσε ο Ανέστης Μύθου στο 20ο λεπτό, για να φτάσει στην παρθενική του νίκη στη φετινή League Phase του θεσμού.

Σε ένα πρώτο μέρος που άργησε να βρει το ρυθμό του, ο ΠΑΟΚ απείλησε στο 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Μύθου να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Ντιένγκ, έπειτα από την εκτέλεση φάουλ του Κένι.

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