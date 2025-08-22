Το πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 ανοίγει την αυλαία του. Η πρεμιέρα δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι, όπως δεν περιλαμβάνει και την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΟΦΗ που αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο νταμπλούχος Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απαλλαγμένη από καλοκαιριάτικες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αφού εξασφάλισε απευθείας τη συμμετοχή στο League Stage του UEFA Champions League, θα επιδιώξει να δείξει εξαρχής ποιος είναι… το αφεντικό.

Οι Αρκάδες, από την άλλη, διατηρώντας τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, έδειξαν ένα δεμένο σύνολο στα φιλικά, ικανό για την έκπληξη. Όπως και ο Βόλος που «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Οι Θεσσαλοί πέρασαν με ευκολία από τους «Ζωσιμάδες» κερδίζοντας με 4-0 τον ελλιπέστατο ΠΑΣ Γιάννινα για το Κύπελλο. Οι «κίτρινοι», από την πλευρά τους, καλούνται να αποδείξουν μπροστά στο κοινό τους πως έχουν αφήσει πίσω τους τον απροσδόκητο αποκλεισμό από την Αράζ.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν εντός έδρας υποχρεώσεις λίγες ημέρες πριν τους επαναληπτικούς απέναντι σε Άντερλεχτ και Ριέκα, αντίστοιχα. Η Ένωση, που έφυγε με το 1-1 από το Βέλγιο, περιμένει τον Πανσερραϊκό, ο οποίος αποκλείστηκε από το Κύπελλο, χάνοντας στη διαδικασία των πέναλτι στην Καβάλα. Οι «ασπρόμαυροι», από την πλευρά τους, υποδέχονται στην τιμωρημένη Τούμπα την ΑΕΛ που επέστρεψε με φιλοδοξίες στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου σίγουρα θα σκέφτεται πώς θα ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Κροατία ενώ το «αλογάκι» θα έχει ανεβασμένο ηθικό έπειτα από την εκτός έδρας νίκη-πρόκριση στο Κύπελλο επί της Καλαμάτας (1-2).

Με νωπές τις μνήμες από τη δύσκολη πρόκριση επί της Νίκης Βόλου στο Κύπελλο (2-1 εκτός έδρας), ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Οι Περιστεριώτες, με τον Λεωνίδα Βόκολο πλέον στον πάγκο τους, θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι εξασφαλίζοντας ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λεβαδειακός και Κηφισιά, που ρίχνουν την αυλαία της πρεμιέρας, τίθενται αντιμέτωποι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας. Οι «πράσινοι» του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν η ευχάριστη έκπληξη της περυσινής σεζόν ενώ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να επιστρέψει άμεσα στα «μεγάλα σαλόνια». Επιπλέον και οι δύο έρχονται από προκρίσεις στο Κύπελλο. Ο Λεβαδειακός κέρδισε με 2-1 στην Ευκαρπία τον Μακεδονικό, η Κηφισιά απέκλεισε στη διαδικασία των πέναλτι την Αναγέννηση Καρδίτσας (1-1, 3-2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – Βόλος ΝΠΣ (Novasports Prime)

20:00 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 1)

22:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Ατρόμητος (Cosmote Sport 2)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 OPAP Arena, ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1)

21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Novasports Prime)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

*Δεν έχει οριστεί ακόμη το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ