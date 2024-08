Ξεκινάει το τριήμερο 17-19 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, στην 66η «έκδοση» της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η πρώτη «σέντρα», στο πλαίσιο της πρεμιέρας, θα γίνει στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» το βράδυ του Σαββάτου (17/08, 20:00), με τον αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός, αλλά και στην Τούμπα με το ματς του περσινού πρωταθλητή ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό.

Η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις… δόσεις, καθώς μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια του Σαββάτου (17/08), ακολουθούν τέσσερις αγώνες την Κυριακή (18/08) και το πρόγραμμα κλείνει τη Δευτέρα (19/08, 21:00) με το παιχνίδι Παναιτωλικός-Λαμία στο Αγρίνιο.

Την Κυριακή (18/08) θα κοντραριστούν οι δύο νεοφώτιστοι Λεβαδειακός-Καλλιθέα (19:00) στο γήπεδο της Λιβαδειάς, ενώ θα ακολουθήσει το ματς του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης (20:00) στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ λόγω της τιμωρίας που «κουβαλούν» από πέρσι οι «πράσινοι». Στις 20:30 ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον Άρη στο Περιστέρι, ενώ η μέρα «κλείνει» στην OPAP Arena (22:00) με τον αγώνα ΑΕΚ-ΟΦΗ.

Όπως είχε αποφασιστεί από την ημέρα της κλήρωσης (16/07) στο νέο πρωτάθλημα θα υπάρξουν συνολικά τέσσερις διακοπές. Οι τρεις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα αφορούν τα διεθνή «παράθυρα» των Εθνικών Ομάδων για το Nations League και εκείνη του Δεκεμβρίου την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 9 Μαρτίου με τα παιχνίδια να διεξάγονται όλα την ίδια μέρα, ενώ τα play off και play out θα ξεκινήσουν το αμέσως μία εβδομάδα (15-16/03) και θα ολοκληρωθούν στις 18 Μαΐου, με μία ενδιάμεση διακοπή λόγω της γιορτής του Πάσχα.

Υπενθυμίζεται πως στη νέα αγωνιστική περίοδο έχει τροποποιηθεί το format των play off και play out, με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής που ψήφισαν ομόφωνα οι 14 ομάδες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν play off για τον τίτλο του πρωταθλητή από τις θέσεις 1 έως 4 κι από τις θέσεις 5 έως 8.

Στα play off των θέσεων 5-8, οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση -δια δύο- των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Στην Ελλάδα, λόγω της 15ης θέσης στο Ranking της UEFA, θα δοθούν από την αγωνιστική περίοδο 2025/26 πέντε ευρωπαϊκά «εισιτήρια» που θα διαμορφώνονται ως εξής:

-Πρωταθλητής: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

-Κυπελλούχος: Γ’ προκριματικός Europa League

-Δεύτερος: Β’ προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

-Τρίτος: Β’ προκριματικός Conference League

-Τέταρτος: Β’ προκριματικός Conference League

Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκριση μέσω της πρώτης τετράδας του πρωταθλήματος, ο πρώτος των play off των θέσεων 5-8, θα πάρει «εισιτήριο» για τον Β’ προκριματικό του Conference League. Σε ότι αφορά τα play out για της θέσεις 9 έως 14, θα διεξάγονται με διπλούς αγώνες, με τις δύο τελευταίες ομάδες να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Η 1η αγωνιστική:

Σάββατο 17 Αυγούστου

20:00 Βόλος – Ολυμπιακός (Cosmote Sport 1)

20:00 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (Novasports Prime)

Κυριακή 18 Αυγούστου

19:00 Λεβαδειακός – Καλλιθέα (Novasports 2)

20:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (Cosmote Sport 2)

20:30 Ατρόμητος – Άρης (Novasports Prime)

22:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 19 Αυγούστου

21:00 Παναιτωλικός – Λαμία (Cosmote Sport 1)