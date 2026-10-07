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Αυτά που γίνονται στην ελληνική διαιτησία δεν έχουν προηγούμενο. Λίγες ημέρες πριν από την επανέναρξη του πρωταθλήματος της SL1, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, η ΚΕΔ αποφάσισε ξαφνικά να μιλήσει στους διαιτητές, στους βοηθούς και στους παρατηρητές διαιτησίας.
Όχι μόνο της πρώτης κατηγορίας αλλά και της δεύτερης. Συντονίστηκαν περίπου 200 άτομα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο μόνος που έλαμψε διά της απουσίας του ήταν ο αρχιδιαιτητής!!! Ο μεσιέ Λανουά.
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