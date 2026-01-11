Είχαμε χθες την πρώτη σοβαρή φραστική επίθεση ποδοσφαιρικού παράγοντα σε διαιτητή για το 2026. Η Λάρισα δεν έμεινε τελικά μόνο στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά (1-1) στη Νίκαια. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Αχιλλέας Νταβέλης, επέλεξε να διαμαρτυρηθεί από κοντά με πιο… έντονο τρόπο στον διαιτητή της αναμέτρησης Τάσο Σιδηρόπουλο.

Ο διεθνής ρέφερι σφύριξε τη λήξη του ματς και κατευθύνθηκε με τους συνεργάτες του (Κωσταρά, Δημητριάδη, Αντωνίου) στα αποδυτήρια. Όπως ακριβώς έκαναν οι παίκτες της Κηφισιάς και της Λάρισας. Ο Στεφάν Λανουά ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι χρέη παρατηρητή διαιτησίας άσκησε ο Θόδωρος Γκαϊτατζής.

