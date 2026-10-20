Σοκ και θλίψη σκόρπισε στην αθλητική οικογένεια του Γαλατσίου και σε όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 17χρονου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λυμπέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, έπειτα από 16 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Το δράμα ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου, στον αγώνα του ΠΑΣ Γαλάτσι με τον Νεοπεντελικό. Ο Γιώργος είχε ξεκινήσει βασικός, όμως στο ημίχρονο αισθάνθηκε αδιαθεσία και ζήτησε από τον προπονητή του να γίνει αλλαγή για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

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