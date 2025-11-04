Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Ούτε λέξη δεν παίρνει πίσω από όσα κατήγγειλε για τα δύο περσινά παιχνίδια των πλέι -άουτ, ανάμεσα στον ΝΠΣ Βόλος και τον Πανσερραϊκό, που αμφότερα έληξαν με σκορ 3-0 υπέρ των εκάστοτε γηπεδούχων σε Βόλο και Σέρρες, ο Σουηδός μπακ Ντάνιελ Σούντγκρεν, που πέρσι αγωνιζόταν στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής της Ντέγκερφορς που μίλησε σε podcast στη Σουηδία κάνοντας την ανωτέρω καταγγελία χαρακτηρίζοντας στημένα τα συγκεκριμένα παιχνίδια προκειμένου να σωθούν οι δύο ομάδες και να υποβιβαστεί άλλη ομάδα (σ.σ η Athens Kallithea FC) δεν παίρνει το παραμικρό πίσω από τα όσα είπε, παρά την αντίδραση της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος που ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

«Ναι, εντάξει θα με μηνύσουν. Δεν το ήξερα αυτό. Ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι της ομάδας μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα με μηνύσουν. Νιώθω ότι το ποδόσφαιρο έρχεται πάντα πρώτο. Παίζω και αγαπώ αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Το μόνο που είπα ήταν η αλήθεια. Λοιπόν, αν οι άνθρωποι θέλουν να με μηνύσουν γι’ αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν», τόνισε ο 34χρονος δεξιός μπακ, μετά το ματς της ομάδας του Ντέγκεφορς κόντρα στη Χάμαρμπι για το πρωτάθλημα της χώρας του.