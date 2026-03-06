Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλήφθηκε στη λίστα του CIES Football, καθώς βρίσκεται μεταξύ των νεαρότερων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μαγική σεζόν στο Βέλγιο με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, μετρώντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 13 γκολ και 16 ασίστ σε 39 συμμετοχές και είναι ένας από τους κορυφαίους νέους παίκτες στον κόσμο, βάσει των γκολ και των ασίστ που προσφέρει στην ομάδα του.

