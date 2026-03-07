Δώδεκα μήνες από την κατάθεση της έφεσης. Οκτώ μήνες από την ένσταση δικαιοδοσίας. Και χθες, για έβδομη φορά, νέα παράταση. Έως 2 Απριλίου 2026, μας λέει πλέον το CAS για την υπόθεση του ΟΦΗ κατά ΕΠΟ και Μπούρμπου. Ο Απρίλιος θα φέρει την απόφαση άραγε ή, την 8η παράταση; Σκανδαλάρα.

Το σενάριο έχει πλέον όλα τα χαρακτηριστικά σκανδάλου. Και μάλιστα από αυτά που βρωμάνε. Άλλοι μιλούν για γραφειοκρατικά προβλήματα της γραμματείας του CAS που από τον Σεπτέμβριο «ελέγχει» μια απόφαση που υποτίθεται είχε ήδη βγει. Άλλοι επικαλούνται σοβαρή ασθένεια του Ισπανού διαιτητή, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 80. Και τώρα κυκλοφορεί και η εκδοχή ότι πέθανε η σύζυγός του. Ένα δικαστήριο-θεσμός που αποφαίνεται για τις τύχες αθλητικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο αδυνατεί να δώσει μια απόφαση επί 12 μήνες, κάθε φορά πίσω από μια διαφορετική δικαιολογία…