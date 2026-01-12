Την αιτία της βραχύβιας παρουσίας που είχε στον Ολυμπιακό ο Ρολάν Κουρμπίς ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 12/1/2026, αποκάλυψε ο συμπαίκτης του στους Πειραιώτες, Μπάμπης Σταυρόπουλος, με αποκλειστικές δηλώσεις που έκανε στον συντάκτη του paixebala.gr, Χρήστο Παπαθεοφάνους.

«Δεν του έδινε ευκαιρίες ο προπονητής, ο οποίος πίστευε στον Γκλέζο και στον Σιώκο.

Έφυγε απογοητευμένος και αναρωτιόταν γιατί δεν τον έβαζε», ανέφερε ο σπουδαίος βετεράνος διεθνής επιθετικός.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr