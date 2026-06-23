Η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της ομοσπονδίας να τιμωρήσει μόνο πρόστιμο και κεκλεισμένων των θυρών τον ΠΑΣ Πύργου για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπαράζ ανόδου με αντίπαλο τη Ζάκυνθο.

Με αυτή την απόφαση η ομάδα του Πύργου θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την έφεση του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της 520/4.6.2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Απορρίπτει την 12139/08.06.2026 έφεση του αθλητικού σωματείου ΑΣ Άρης Πετρούπολης κατά της 520/2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ως απαράδεκτη».