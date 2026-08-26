Η Μπόντο Γκλιμτ «κέρασε» ξανά τριάρα τη Ναϊμέγκεν στη Νορβηγία και προκρίθηκε με εμφατικό τρόπο στη League Phase του Champions League. Την ίδια στιγμή, η Λίντσερ πραγματοποίησε μια ασύλληπτη ανατροπή, έφερε τούμπα το εις βάρος της 3-0 του πρώτου παιχνιδιού και έστειλε τη Σέλτικ στο Europa League.

H νορβηγική ομάδα επικράτησε με 3-0 της ολλανδικής στη ρεβάνς των playoffs του Champions League και, έχοντας ως «προίκα» το 3-1 του πρώτου αγώνα σφράγισε για άλλη μια χρόνια την παρουσία της στα αστέρια με συνολικό σκορ 6-1.

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