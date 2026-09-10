Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Άρης ρίχνονται στη μάχη του Κυπέλλου και αναζητούν αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στην Τρίπολη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής (10/09, 17:45, ΣΚΑΪ), ψάχνοντας ένα θετικό ξεκίνημα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Να θυμίσουμε ότι οι Αρκάδες δικαιώθηκαν από την επιτροπή εφέσεων και πήραν τη θέση του Λεβαδειακού στη League Phase, μετά από αίτημα που είχε κάνει για την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, Μόουζες Ντέιβις Κομπνάν, στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο Αστέρας στο πρωτάθλημα μετρά τρεις ήττες, ενώ ο Άρης μετά τις δύο νίκες συνέχισε με τη βαριά ήττα με 5-0 από την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena».