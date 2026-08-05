Η Καλαμάτα ενισχύθηκε στην επίθεση εν όψει της επιστροφής της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάβιντ Κουρμινόφσκι.

Την παρελθούσα σεζόν ο Πολωνός επιθετικός αγωνιζόταν στην πατρίδα του με τη Λέχια Γκντανσκ, η οποία ωστόσο υποβιβάστηκε στη Β΄ κατηγορία.

Η ανακοίνωση:

«Το χτίσιμο του ρόστερ της Μαύρης Θύελλας μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι να αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας. Ο 27χρονος Πολωνός επιθετικός έρχεται να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και αποδεδειγμένη εκτελεστική δεινότητα στη γραμμή κρούσης.

Ο Κουρμινόφσκι έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ξεχωρίζοντας για την εκτελεστική του δεινότητα, την παρουσία του μέσα στην περιοχή και την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα.

Μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερα από 120 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, επίδοση που αποτυπώνει τη συνέπειά του στο σκοράρισμα και την ικανότητά του να κάνει τη διαφορά στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του ήρθε με τη φανέλα της Ζίλινα, όταν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος Σλοβακίας, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του ποιότητα και καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πλέον παραγωγικούς επιθετικούς της Λίγκας.

Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πολωνίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε κάθε ηλικιακή βαθμίδα και επιβεβαιώνοντας από νωρίς το πλούσιο ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει αγωνιστεί σε ιστορικούς και απαιτητικούς συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Λέχια Γκντανσκ, Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, Λεχ Πόζναν, Ζίλινα, Μιχαλόβτσε και Άαρχους, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από διαφορετικά και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας καλωσορίζει τον Ντάβιντ Κουρμινόφσκι και του εύχεται υγεία, πολλές επιτυχίες και ακόμα περισσότερα γκολ με τα μελανόλευκα!».