Με προορισμό τη Βαγιαδολίδ αναχώρησε σήμερα ο Αλέξανδρος Καψαλιάρης, προκειμένου να υπογράψει στην τοπική Ρεάλ. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο 17χρονος, (10/4/2008), τερματοφύλακας που έμεινε ελεύθερος μετά τον υποβιβασμό της Λαμίας στη Γ΄ εθνική, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Έτσι, «πέταξε» για την Ισπανία, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του Λουκά Μπάση (συνεργάτη του ισπανικού γραφείου RG Football), έχοντας συμφωνήσει σε όλα με τον σύλλογο της Segunda Division.

Ο πανύψηλος (1.95) Καψαλιάρης πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στη Super League στο τελευταίο ματς της σεζόν με τη Λαμία, όταν μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Καλλιθέα, τον Απρίλιο. Στο ματς αυτό έγινε, σε ηλικία 17 ετών και 42 ημερών, ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα του συλλόγου της Φθιώτιδας, σε επίπεδο Super League.

Μέσα στη χρονιά ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Κ19, μολονότι ηλικιακά ανήκε στη μικρότερη κατηγορία (Κ17). Μάλιστα είχε πραγματοποιήσει αρκετές εξαιρετικές εμφανίσεις, δύο εκ των οποίων τον τοποθέτησαν στην καλύτερη 11άδα της αγωνιστικής.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ειδικά μετά την de jure (λόγω Γ΄ Εθνικής) λύσης του συμβολαίου του με τη Λαμία, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς ελληνικούς συλλόγους. Ωστόσο, προκρίθηκε η επιλογή του εξωτερικού, από τη στιγμή που βρέθηκε στο δρόμο του μία από τις κορυφαίες 10 ισπανικές ακαδημίες. Έτσι, ο νεαρός Αλέξανδρος Καψαλιάρης θα περνάει την καθημερινότητά του στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της «Ciudad Deportiva del Real Valladolid», του προπονητικού κέντρου του συλλόγου, που βρίσκεται δίπλα στο στάδιο «Χοσέ Θορίγια», έδρα της πρώτης ομάδας.

Ο 17χρονος θα ενταχθεί στην ομάδα Νέων και στο Πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας (División de Honor Juvenil) όπου η Βαγιαδολίδ βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Βαγεκάνο, η Χετάφε και η Λεγανιές. Οι Ισπανοί τον πιστεύουν, ασχολήθηκαν για αρκετό καιρό με την περίπτωσή του και πλέον είναι στο χέρι του να ανοίξει ο δρόμος για το επόμενο επίπεδο.