Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League κατέλαβε την 11η θέση της Ευρώπης σε μεταγραφικές συναλλαγές για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με την UEFA.

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αναφέρει ότι διακινήθηκαν 291 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 160 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν οι ελληνικοί σύλλογοι για μεταγραφές και τα 131 εκατομμύρια ευρώ εισπράχτηκαν από πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

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