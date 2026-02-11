Ακόμη μία μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε η Αναγέννηση Καρδίτσας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισπανού μέσου, Πάμπλο Κλαβέρια.

Ο 30χρονος άσος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου με την ομάδα της Ζαμόρα.

Η σχετική ανακοίνωση:

Καλώς ήρθες Pablo!

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Pablo Claveria.

O Pablo είναι Ισπανός και είναι γεννηθείς την 1/4/1996. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και έχει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της χώρας του.

Μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής στην Ισπανία με την ομάδα της Ζαμόρα και είχε καταγράψει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Πονφεραντίνα, Λούγκο, Καρταχένα και άλλων ομάδων.

Καλωσορίζουμε τον Pablo στην οικογένεια της Αναγέννησης Καρδίτσας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!