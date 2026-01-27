Συνεχίζεται η αναζήτηση παικτών που αγωνίζονται στο εξωτερικό για τη στελέχωση των μικρών Εθνικών μας ομάδων, με ακόμη ένα όνομα να προστίθεται στη λίστα της Κ19.

Ο λόγος για τον 18χρονο εξτρέμ, Άγγελο Χαμίντα, ο οποίος αγωνίζεται στη Νορβηγία με τη Λίλεστρομ.

O ταλαντούχος άσος κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Βαγγέλη Μόρα, εν όψει των διεθνών φιλικών που θα δώσει η Εθνική Νέων τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της αξιολόγησης ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται εκτός Ελλάδας και διαθέτουν δικαίωμα συμμετοχής με το εθνόσημο.

Ο Χαμίντα, γεννημένος στην Ελλάδα από Σύρο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, μετακόμισε από μικρός στη Νορβηγία, όπου εξελίχθηκε ποδοσφαιρικά. Μετά τη Λιν και την ακαδημία Γκρόρουντ του Όσλο, αποκτήθηκε από τη Λίλεστρομ το καλοκαίρι του 2024 και άμεσα κατάφερε να διακριθεί με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Γ΄ κατηγορία με 11 γκολ σε 20 αγώνες.

Η εξέλιξή του οδήγησε στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στη Β΄ εθνική και εξασφάλισε την άνοδο στην Eliteserien. Ο νεαρός εξτρέμ έχει ήδη υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και υπολογίζεται κανονικά στο ρόστερ της νέας σεζόν.

Παράλληλα, στις κλήσεις της Κ19 αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο Ελληνοαυστραλός Τόμας Κρίστιαν Κουτρούλης, που αγωνίζεται στην Κ19 της Ρόντα, στην οποία μεταγράφηκε φέτος από ακαδημία της Μελβούρνης.

Η προσπάθεια της ΕΠΟ για τον εντοπισμό και την ενσωμάτωση ποδοσφαιριστών με ελληνικές ρίζες συνεχίζεται, με στόχο τη διαρκή ανανέωση και ενίσχυση των εθνικών ομάδων.