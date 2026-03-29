Με νικητήριο γκολ Σιόβα ο Πανναξιακός επικράτησε με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στην Σαντορίνη, στέφθηκε πρωταθλητής στην ΕΠΣ Κυκλάδων και πανηγύρισε την πολυπόθητη άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Ο σύλλογος της Νάξου βρέθηκε μπροστά στο σκορ στην αναμέτρηση με αέρα δύο τερμάτων με τα γκολ των Μελισσόπουλου και Τζανουλίνου, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, ωστόσο ο Δημήτρης Σιόβας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 54′ πέτυχε το νικητήριο γκολ του «λυτρώνοντας» την ομάδα του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Manolas #Γ’ Εθνική #Πανναξιακός #Σιόβας