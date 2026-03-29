Με νικητήριο γκολ Σιόβα ο Πανναξιακός επικράτησε με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στην Σαντορίνη, στέφθηκε πρωταθλητής στην ΕΠΣ Κυκλάδων και πανηγύρισε την πολυπόθητη άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Ο σύλλογος της Νάξου βρέθηκε μπροστά στο σκορ στην αναμέτρηση με αέρα δύο τερμάτων με τα γκολ των Μελισσόπουλου και Τζανουλίνου, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, ωστόσο ο Δημήτρης Σιόβας δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 54′ πέτυχε το νικητήριο γκολ του «λυτρώνοντας» την ομάδα του.

