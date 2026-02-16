Ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο ο μεταγραφικός «πυρετός» γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες της γενιάς του στην Ευρώπη.

Και όχι άδικα, εδώ που τα λέμε, καθώς με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του έχει τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Στη λίστα των ομάδων που παρακολουθούν στενά τον Καρέτσα συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι, ενώ στο «κάδρο» βρίσκονται επίσης οι Λίβερπουλ, Έβερτον, Νιουκάστλ και Λεβερκούζεν.

Πάντως ακόμη μία ιστορική ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ταλαντούχου άσου.

Ο λόγος για τη Μίλαν η οποία, σύμφωνα το «pianetamilan», έχει ψηλά στη λίστα της το όνομα του Καρέτσα, τον οποίο το ιταλικό δημοσίευμα χαρακτηρίζει ως «βασιλιά των ασίστ», επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να πλαισιώσει ιδανικά τον Κρίστιαν Πούλισιτς.

Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ οι «ροσονέρι» φέρονται διατεθειμένοι να κάνουν το καλοκαίρι πρόταση περίπου 25 εκατομμύριων ευρώ στην Γκενκ, ωστόσο, όπως γνωρίζουν και οι ίδιοι, ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλος.