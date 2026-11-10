Το «Golden Boy Web» φαίνεται να παίρνει ξανά… ελληνική απόχρωση!

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, σύμφωνα με την Tuttosport, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού για το «Golden Boy Web 2026», βραβείο το οποίο απονέμει η εν λόγω ιταλική εφημερίδα κάθε χρόνο στον πιο δημοφιλή ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται στην Ευρώπη, μετά από ψηφοφορία. Κάπως έτσι, ο στράικερ της Μπράιτον ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη από τον Χρήστο Μουζακίτη.

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