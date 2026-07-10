Το μεταγραφικό θερμόμετρο στον Παναθηναϊκό έχει ανέβει κατακόρυφα… Οι «πράσινοι» έχουν περάσει από το στάδιο της προετοιμασίας, στη φάση της λήψης των αποφάσεων καθώς οι επαφές για την ενίσχυση της άμυνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι προσεχείς ημέρες αναμένονται καθοριστικές.

Το «τριφύλλι» πιέζει για να κλείσει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για το κέντρο της, την ώρα που στο παρασκήνιο συνεχίζεται η αναζήτηση ενός χαφ υψηλού επιπέδου που θα ανεβάσει περισσότερο την ποιότητα του ρόστερ.

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