Με την 11η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Superbet League 2.

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας το Σάββατο (14/11) στις 14:45, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς θα αγωνιστεί και πάλι στην έδρα του, πλέον με νέο χλοοτάπητα, απέναντι στην Athens Kallithea την Κυριακή (15/11) στις 12:30.

Τη Δευτέρα (16/11, 14:45), Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β’ θα μονομαχήσουν στην Τρίπολη, καθώς το γήπεδο των «κυανέρυθρων» στη Νέα Σμύρνη θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών.

Η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

14:00 Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Αστέρας AKTOR B – ΠΑΟΚ Β («Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης (YouTube SL2, AEL FC Arena)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

14:00 Μαρκό – Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

14:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 Νίκη Βόλου – Πύργος (YouTube SL2, «Π. Μαγουλάς»)