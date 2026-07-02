Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-2027, γνωστοποιώντας το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης, η οποία θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό στις 22 Μαϊου 2027 στο Ολυμπιακό στάδιο.

Η αυλαία θα ανοίξει στις 11 Αυγούστου με τον πρώτο προκριματικό γύρο στον οποίο θα συμμετάσχουν ομάδες της Super League 2 και ο Κυπελλούχος Ερασιτεχνών.

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